Дмитрий Песков раскрыл тему предстоящего выступления Владимира Путина

Ключевой темой станет концепция полицентричного мира

Президент России Владимир Путин сегодня, 2 октября, выступит на заседании дискуссионного клуба «Валдай» с речью, посвященной текущей международной ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Выступление ожидается в ближайшие часы.

Ранее представитель Кремля анонсировал концептуальную речь российского лидера, в которой ключевой темой станет концепция полицентричного мира. Ожидается, что Путин представит российское видение мироустройства и предложит пути выхода из нынешнего кризиса.

— Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, и о предтече этой ситуации, о возможных формах развития ее. Но то, что европейцы заняли такую достаточно оголтелую позицию, — это очевидно, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, уделит ли Путин внимание новому витку эскалации со стороны Запада.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения незадолго до выступления президента.

Рената Валеева