«Радио Судного дня» передало сообщения перед выступлением Путина на «Валдае»

Путин, как ожидается, выступит с речью после 16:00 мск

Фото: Реальное время

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала два новых сообщения незадолго до выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий активность радиостанции.

В эфире УВБ-76 в 13:15 мск прозвучало слово «Тюкобек», а в 14:31 мск — «Лесовьюк».

11 сентября «Радиостанция Судного дня» передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об упавших в Польше БПЛА.



Рената Валеева