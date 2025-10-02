«Радио Судного дня» передало сообщения перед выступлением Путина на «Валдае»
Путин, как ожидается, выступит с речью после 16:00 мск
Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала два новых сообщения незадолго до выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий активность радиостанции.
В эфире УВБ-76 в 13:15 мск прозвучало слово «Тюкобек», а в 14:31 мск — «Лесовьюк».
11 сентября «Радиостанция Судного дня» передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об упавших в Польше БПЛА.
