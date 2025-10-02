Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин перенес операцию

Последний раз он выходил на лед 21 сентября в матче против омского «Авангарда»

Фото: Динар Фатыхов

Российский защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин перенес операцию и приступил к процессу восстановления после полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последний раз Яруллин выходил на лед 21 сентября в матче против омского «Авангарда», который проходил в Казани. Спустя два дня клуб поместил игрока в список травмированных. Характер травмы и детали операции не разглашаются.

— Наш защитник Альберт Яруллин накануне перенес операцию и сейчас восстанавливается после травмы. Знаем, что упорство и характер помогут Альберту быстрее вернуться в строй. Желаем скорейшего выздоровления и ждем на льду! — говорится в официальном сообщении клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Яруллину 32 года. Он является воспитанником хоккейной академии «Ак Барса» и провел в составе казанского клуба в общей сложности 11 сезонов. За это время он принял участие в 472 матчах, набрав 134 очка (33 гола + 101 передача) при показателе полезности «+60». Помимо «Ак Барса», Яруллин выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик», мытищинский «Атлант» и челябинский «Трактор». В сезоне 2017/18 он завоевал Кубок Гагарина в составе казанского клуба.

Рената Валеева