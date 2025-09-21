«Авангард» разгромил «Ак Барс» со счетом 6:1

«Ак Барс» потерпел пятое поражение в семи матчах нового сезона

Фото: Реальное время

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:6.

Несмотря на быстрый гол Владимира Алистрова, который вывел «Ак Барс» вперед, инициативу перехватил «Авангард», забивая голы один за другим.

Михаил Котляревский сравнял счет, убежав один в ноль с вратарем «Ак Барса» Михаилом Бердиным. Затем Константин Окулов оформил дубль, оба раза при участии звездного новичка «Авангарда» Эндрю Потуральски, который вскоре забросил шайбу сам, вынудив тренера «Ак Барса» заменить Бердина на Тимура Билялова после третьего пропущенного гола.

Реальное время / realnoevremya.ru

Во втором периоде казанцы пропустили еще два гола: отличились защитник Максим Лажуа и новичок Ансель Галимов.

«Ак Барс» потерпел пятое поражение в семи матчах нового сезона и опустился на 10-е место в таблице Восточной конференции с пятью очками.

25 сентября «Ак Барс» отправится на выездную серию, первым соперником станет «Барыс». Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Рената Валеева