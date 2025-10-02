Руководителя фирмы из Татарстана будут судить за неуплату налогов на 21,6 млн рублей

Он внес ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 21 контрагентом

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «АТМ Строй» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.

В период с 2021 по 2023 год директор компании, внося в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 21 контрагентом, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму более 21,6 млн рублей.

— Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД и Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Республике Татарстан, — сообщили в правоохранительных органах.

Помимо него, налоги не платила и директор строительной компании ООО «СК «Атриум». В результате ее действий бюджет недополучил более 101 млн рублей налогов.



Рената Валеева