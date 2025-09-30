Директора СК «Атриум» будут судить за неуплату налогов и денежные махинации

С помощью двух эпизодов мошенничества женщина выручила почти 700 млн рублей

В Татарстане будут судить директора строительной компании ООО «СК «Атриум» за крупные налоговые нарушения. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Ведомство уже направило в суд уголовное дело против 52-летней руководительницы ООО «СК «Атриум». Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконном обороте денежных средств.

По данным следствия, с января 2019 года по март 2022 года директор компании предоставляла в налоговые органы ложные сведения о финансовых операциях с 20 организациями. В результате бюджет недополучил более 101 млн рублей налогов. В этот же период руководитель компании организовала изготовление поддельных платежных документов. С их помощью она незаконно перевела более 585 млн рублей со счетов фирмы на счета 16 различных организаций.

— Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно, что глава «Градсервиса» подозревается в уклонении от налогов на сумму 183 млн.

Наталья Жирнова