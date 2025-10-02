Никитин заявил об уничтожении украинских БПЛА над Нижегородской областью
Губернатор рассказал, что это произошло утром 2 октября
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил об уничтожении украинских БПЛА над территорией Кстовского района. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что за ночь российские средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА.
