За ночь российские средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА
38 из них уничтожили над Воронежской областью, еще 13 — над Крымом
За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА летательного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее количество вражеских дронов уничтожили над Воронежской областью — 38 БПЛА.
Также налеты были над:
- Республикой Крым — 13 дронов;
- Белгородской областью — 11 дронов;
- Саратовской областью — 10 дронов;
- Ростовской областью — 7 дронов;
- Волгоградской областью — 4 дрона;
- Пензенской областью — 2 дрона.
