За ночь российские средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА

08:10, 02.10.2025

38 из них уничтожили над Воронежской областью, еще 13 — над Крымом

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА летательного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество вражеских дронов уничтожили над Воронежской областью — 38 БПЛА.

Также налеты были над:

  • Республикой Крым — 13 дронов;
  • Белгородской областью — 11 дронов;
  • Саратовской областью — 10 дронов;
  • Ростовской областью — 7 дронов;
  • Волгоградской областью — 4 дрона;
  • Пензенской областью — 2 дрона.
Наталья Жирнова

