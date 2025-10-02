МВД опровергло стрельбу в школе Дагестана

Выстрелы произошли не в здании

Фото: Динар Фатыхов

Правоохранительные органы опровергли в своем телеграм-канале информацию в СМИ и социальных сетях о перестрелке в школе села Унцукуль Республики Дагестан.

По данным пресс-центра МВД России, инцидент произошел не в здании учебного заведения, а на прилегающей к школе территории. В конфликте участвовали шесть взрослых граждан. В ходе происшествия было применено травматическое оружие, в результате чего трое участников конфликта получили ранения.

— Призываем представителей СМИ воздержаться от распространения недостоверных сведений, ориентироваться на официальные комментарии правоохранительных ведомств, — сказано в сообщении.

Наталья Жирнова