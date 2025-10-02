МВД опровергло стрельбу в школе Дагестана
Выстрелы произошли не в здании
Правоохранительные органы опровергли в своем телеграм-канале информацию в СМИ и социальных сетях о перестрелке в школе села Унцукуль Республики Дагестан.
По данным пресс-центра МВД России, инцидент произошел не в здании учебного заведения, а на прилегающей к школе территории. В конфликте участвовали шесть взрослых граждан. В ходе происшествия было применено травматическое оружие, в результате чего трое участников конфликта получили ранения.
— Призываем представителей СМИ воздержаться от распространения недостоверных сведений, ориентироваться на официальные комментарии правоохранительных ведомств, — сказано в сообщении.
Ранее проверка МВД выявила свыше тысячи нарушений миграционного режима в Татарстане.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».