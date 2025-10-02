Проверка выявила свыше тысячи нарушений миграционного режима в Татарстане

161 человека отправят на родину за нарушение правил, а 89 больше не пустят в Россию

Фото: Динар Фатыхов

На территории Татарстана с 18 по 27 сентября проведена проверка «Нелегальный мигрант». Она была направлена на усиление контроля в сфере миграции и предотвращение противоправных действий с участием иностранных граждан, сообщает МВД по РТ.

В ходе проверки выявлено 1 235 нарушений миграционного законодательства. Сотрудники правоохранительных органов проверили 850 мест проживания иностранцев, а также 78 торговых точек, более сотни строительных объектов, 13 транспортных узлов и 98 других объектов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Значительное количество нарушений выявлено в сфере режима пребывания иностранных граждан — 730 случаев. Кроме того, зафиксировано 249 нарушений со стороны принимающей стороны, 126 фактов незаконной трудовой деятельности иностранцев и 130 нарушений со стороны работодателей.

По результатам операции 161 иностранный гражданин будет выдворен за пределы Российской Федерации. В отношении 89 нарушителей принято решение о запрете въезда на территорию страны.

Ранее сообщалось, что стоимость патента для иностранных работников в Татарстане вырастет до 7,9 тыс. рублей.

Наталья Жирнова