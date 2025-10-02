Турниры по CS-2 и FIFA пройдут на бизнес-форуме «TIME: Россия — Индия»

Общий призовой фонд турнира составит 150 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

8 октября на арене Cyber Park Arena в Казани в ИТ-парке имени Башира Рамеева в рамках бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» пройдет киберспортивный турнир по двум дисциплинам. В соревнованиях примут участие киберспортсмены из России и Индии, сообщает пресс-центр форума.

Соревновательная программа включает турниры по двум популярным дисциплинам: Counter-Strike 2 и EA Sports FC 25 (FIFA 25). Общий призовой фонд турнира составит 150 тыс. рублей. В состязаниях примут участие 48 команд, что составит более 100 участников.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вести мероприятие будет известный фристайл-артист и медиаинфлюенсер Арни Дворам. Соревнования по Counter-Strike 2 пройдут на картах, традиционно используемых в крупнейших мировых турнирах серии Major.



Напомним, что в Казани пройдет бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Программа мероприятия объединит более 12 тематических секций, а сам форум продлится два дня.

Наталья Жирнова