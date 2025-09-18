Новости общества

В Казани пройдет бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность»

14:47, 18.09.2025

Программа мероприятия объединит более 12 тематических секций

Фото: Naveed Ahmed на Unsplash

8—9 октября в Казани состоится первый бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», призванный стать платформой для укрепления торгово-экономических связей между двумя странами. Мероприятие станет первым региональным форумом, направленным на создание связей между бизнесом и властью для запуска совместных проектов.

Форум проводится в рамках реализации цели, поставленной лидерами России и Индии в начале сентября 2025 года в Китае, — довести товарооборот между странами до $100 млрд к 2030 году.

— Наша команда целый год работала в разных провинциях Индии, участвуя в деловых мероприятиях, чтобы понять ожидания партнеров и сформировать повестку, которая позволит быстро запускать успешные истории сотрудничества. TIME станет одной из первых инфраструктурных площадок для выхода татарстанского и российского бизнеса на индийский рынок, — отметила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Программа форума, который пройдет на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева, объединит более 12 тематических секций:

  • Инвестиции и финансы
  • Рынок труда
  • Образование и наука
  • IT и цифровые технологии
  • Медицина и фармацевтика
  • Нефтегазохимический комплекс
  • Сельское хозяйство
  • Медиасессия с индийскими СМИ
  • Сотрудничество в сфере киноиндустрии

Деловая программа начнется с пленарной сессии «Россия и Индия: время сотрудничать, время регионов», на которой будут представлены практические кейсы взаимодействия на региональном уровне. Ожидается подписание соглашений по реализации совместных проектов и запуск новых бизнес-инициатив.

взято с сайта kremlin.ru

Помимо деловой программы, форум предложит культурную и спортивную программу:

  • фестиваль индийского кино в кинотеатре «Мир»;
  • лекция, посвященная 155-летию Махатмы Ганди;
  • молодежный круглый стол «Будущее российско-индийских отношений» в КФУ;
  • дни индийской культуры в Доме Дружбы народов Татарстана с дегустациями блюд традиционной индийской кухни, мастер-классами и концертами индийской музыки и танцев, образовательными лекциями;
  • выставка цифрового искусства индийского медиахудожника;
  • международный студенческий матч по крикету;
  • киберспортивный турнир по Counter-Strike и FIFA;
  • фиджитал-крикет.

Также запланированы двусторонние встречи, промышленные экскурсии, выставка предприятий Татарстана и России, а также индийские чайные дегустации.

Рената Валеева

