В Казани пройдет бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность»
Программа мероприятия объединит более 12 тематических секций
8—9 октября в Казани состоится первый бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», призванный стать платформой для укрепления торгово-экономических связей между двумя странами. Мероприятие станет первым региональным форумом, направленным на создание связей между бизнесом и властью для запуска совместных проектов.
Форум проводится в рамках реализации цели, поставленной лидерами России и Индии в начале сентября 2025 года в Китае, — довести товарооборот между странами до $100 млрд к 2030 году.
— Наша команда целый год работала в разных провинциях Индии, участвуя в деловых мероприятиях, чтобы понять ожидания партнеров и сформировать повестку, которая позволит быстро запускать успешные истории сотрудничества. TIME станет одной из первых инфраструктурных площадок для выхода татарстанского и российского бизнеса на индийский рынок, — отметила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.
Программа форума, который пройдет на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева, объединит более 12 тематических секций:
- Инвестиции и финансы
- Рынок труда
- Образование и наука
- IT и цифровые технологии
- Медицина и фармацевтика
- Нефтегазохимический комплекс
- Сельское хозяйство
- Медиасессия с индийскими СМИ
- Сотрудничество в сфере киноиндустрии
Деловая программа начнется с пленарной сессии «Россия и Индия: время сотрудничать, время регионов», на которой будут представлены практические кейсы взаимодействия на региональном уровне. Ожидается подписание соглашений по реализации совместных проектов и запуск новых бизнес-инициатив.
Помимо деловой программы, форум предложит культурную и спортивную программу:
- фестиваль индийского кино в кинотеатре «Мир»;
- лекция, посвященная 155-летию Махатмы Ганди;
- молодежный круглый стол «Будущее российско-индийских отношений» в КФУ;
- дни индийской культуры в Доме Дружбы народов Татарстана с дегустациями блюд традиционной индийской кухни, мастер-классами и концертами индийской музыки и танцев, образовательными лекциями;
- выставка цифрового искусства индийского медиахудожника;
- международный студенческий матч по крикету;
- киберспортивный турнир по Counter-Strike и FIFA;
- фиджитал-крикет.
Также запланированы двусторонние встречи, промышленные экскурсии, выставка предприятий Татарстана и России, а также индийские чайные дегустации.
