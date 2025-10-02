Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

Он ушел из жизни в возрасте 74 лет

Умер журналист и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Об этом сообщается на сайте издания.

— В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Он занимал этот пост с 2011 года, — сказано на сайте.

Александр Куприянов был отмечен высокими государственными наградами за значительный вклад в развитие СМИ и культуры. Его награждали орденом Дружбы и орденом «Знак Почета», удостоен звания заслуженного работника культуры РФ.

Ранее умер журналист и бывший главред «Огонька» Виталий Коротич.

Наталья Жирнова