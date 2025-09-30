Умер журналист и бывший главред «Огонька» Виталий Коротич

Он ушел из жизни в возрасте 89 лет

Умер известный советский журналист и главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич. По сообщению историка Виктора Мироненко, журналист ушел из жизни в московской больнице в возрасте 89 лет.

— 29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем, — написал Мироненко в соцсетях.

Имя Виталия Коротича связано с историей перестройки, когда в 1986 году он возглавил журнал «Огонек». Под его руководством издание стало одним из самых влиятельных и популярных в СССР. При нем «Огонек» впервые опубликовал многие ранее запрещенные произведения, в том числе рассказ Александра Солженицына «Матренин двор». Журнал также знакомил читателей с творчеством писателей и поэтов-эмигрантов.



В 1991 году Виталий Коротич уехал в США и решил не возвращаться на родину. После его отъезда главным редактором «Огонька» стал его заместитель Лев Гущин.

Наталья Жирнова