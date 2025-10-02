Более 700 тысяч россиян получат пенсионные накопления в 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

В следующем году свыше 706 тыс. граждан смогут единовременно получить свои пенсионные накопления, сообщают «Известия». Право на выплаты получат женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Речь идет о накоплениях, которые были заморожены с 2014 года. Получить средства смогут те граждане, у которых сумма накоплений не превышает установленный порог в 440 тыс. рублей. При этом средний размер выплаты составит около 68 тыс. рублей, что обусловлено различиями в зарплатах и отчислениях граждан.

Пенсионные накопления формировались у россиян с 2002 по 2013 год, когда работодатели перечисляли 6% от заработной платы на личные счета сотрудников. С 2014 года действует мораторий на формирование накопительной части пенсии — все средства направляются только в систему страховых пенсий.

Ранее Минтруд объявил средний размер пенсии в 2026 году. Выплата достигнет 27,1 тысячи рублей.

Наталья Жирнова