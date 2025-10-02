Маршрут Санкт-Петербург — Казань стал одним из популярных для отдыха осенью

Количество бронирований увеличилось почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом

Фото: Артем Дергунов

По данным исследования сервиса бронирования путешествий Ozon Travel, которые имеются у ТАСС, значительно вырос спрос на авиаперелеты в Казань. Особенно заметен рост интереса к маршруту Санкт-Петербург — Казань, где количество бронирований увеличилось почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Обратные рейсы также показали существенный рост — в 3,5 раза.

В целом по России наблюдается увеличение спроса на внутренние авиаперелеты на 64%. При этом Казань вошла в число наиболее популярных направлений для осенних каникул.

Среди других трендов туристического сезона — рост популярности железнодорожных путешествий. В сентябре продажи билетов на поезда выросли в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост показали маршруты между крупными городами России: Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Ростовом.

Казань также вошла в топ направлений для отдыха с детьми этой осенью.

На международном направлении лидируют Турция и Таиланд, а новым трендом стали поездки в Беларусь, которая впервые вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений для осенних каникул.

