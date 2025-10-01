Безработица в России обновила исторический минимум

Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае 2025 года

Фото: Артем Дергунов

Уровень безработицы в России в августе 2025 года достиг 2,1%, что стало новым историческим минимумом за весь период наблюдений с 1991 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Предыдущий минимальный уровень в 2,2% был зафиксирован в мае 2025 года и сохранялся в течение июня и июля.

С марта по апрель безработица в России составляла 2,3%, в январе-феврале — 2,4%, а с октября по декабрь прошлого года держалась на уровне 2,3%.

Общая численность безработных в России в августе 2025 года составила 1 млн 592 тысячи человек, что на 58 тысяч меньше, чем в июле.

В России до 2030 года численность работоспособного населения может сократиться почти на 6 млн человек. Снижение коснется людей в возрасте 30—39 лет.



Рената Валеева