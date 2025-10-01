Обвиняемый в теракте на «Северных потоках» заявил о своей невиновности
Гражданин Украины участвовал в необходимых водолазных работах, будучи опытным специалистом
Гражданин Украины Владимир З., подозреваемый в совершении теракта на газопроводах «Северный поток», заявил суду о своей невиновности. Об этом сообщил журналистам его адвокат Тимотеуш Папроцкий, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о задержании Владимира З. по запросу властей Германии. В Окружном суде Варшавы рассматривается вопрос о его временном аресте.
— Он не признает свою вину, утверждает, что не совершал никакого преступления во вред Германии. Об этом он заявил суду. Это человек, который постоянно пребывает в Польше, и если и выезжал, то только в отпуск. Он ведет предпринимательскую деятельность, платит налоги и ни от кого не скрывался, — сообщил адвокат Папроцкий.
По словам адвоката, суд удалился на совещание для вынесения решения.
Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсию. Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
