Обвиняемый в теракте на «Северных потоках» заявил о своей невиновности

Гражданин Украины участвовал в необходимых водолазных работах, будучи опытным специалистом

Гражданин Украины Владимир З., подозреваемый в совершении теракта на газопроводах «Северный поток», заявил суду о своей невиновности. Об этом сообщил журналистам его адвокат Тимотеуш Папроцкий, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о задержании Владимира З. по запросу властей Германии. В Окружном суде Варшавы рассматривается вопрос о его временном аресте.

— Он не признает свою вину, утверждает, что не совершал никакого преступления во вред Германии. Об этом он заявил суду. Это человек, который постоянно пребывает в Польше, и если и выезжал, то только в отпуск. Он ведет предпринимательскую деятельность, платит налоги и ни от кого не скрывался, — сообщил адвокат Папроцкий.

По словам адвоката, суд удалился на совещание для вынесения решения.

Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсию. Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.



Рената Валеева