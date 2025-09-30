В расследовании дела о подрыве «Северных потоков» появились новые подробности

Прокуратура Германии подозревает задержанного в Польше гражданина Украины Владимира З. в причастности к подрыву газопроводов

Фото: Михаил Захаров

Федеральная прокуратура Германии подозревает задержанного в Польше гражданина Украины Владимира З. в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, Владимир, будучи опытным водолазом, входил в группу лиц, которая заложила взрывчатку на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. «Обвиняемый участвовал в необходимых для этого водолазных работах», — говорится в документе.

Представитель прокуратуры Варшавы сообщил, что польские прокуратура и суд будут решать вопрос об экстрадиции Владимира З. в Германию, пишет РИА «Новости».

Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция начали расследования, не исключив целенаправленной диверсии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявлял о беспрецедентном характере разрушений и невозможности оценить сроки ремонта. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Российские власти неоднократно запрашивали данные по взрывам, но не получили их.

В 2023 году американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник утверждал, что взрывные устройства были заложены под российскими газопроводами в июне 2022 года водолазами ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops. По данным Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Пентагон отрицает причастность США к подрыву.

Рената Валеева