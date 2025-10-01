Более 2,4 млн российских семей улучшили жилищные условия с начала 2025 года

Об этом сообщил Марат Хуснуллин

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

С начала 2025 года более 2,4 млн российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.



Вице-премьер также отметил, что с 2019 года общее количество семей, улучшивших жилищные условия, превысило 26 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Хуснуллина, объем жилья в стадии строительства в стране остается стабильным и составляет 120,3 млн кв. м. Градостроительный потенциал оценивается в 467,6 млн кв. м, а объем жилья по действующим разрешениям на строительство — в 174,8 млн кв. м.

Капремонт многоквартирных домов в Татарстане завершили на 90%. Более 600 объектов различных направлений находятся в стадии ремонта или уже завершены.

Рената Валеева