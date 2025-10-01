Новак рассказал, когда российское топливо снова пойдет на экспорт

Вчера правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до конца 2025 года

Фото: Максим Платонов

Россия будет поставлять топливо на экспорт в тех случаях, когда предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке превысит спрос. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

— При превышении предложения над спросом, безусловно, мы и ранее принимали такие решения, и в будущем мы будем открывать рынки и так же поставлять на экспорт, как и ранее. Оценка текущей ситуации происходит постоянно, — подчеркнул Новак.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до конца 2025 года с целью стабилизации внутреннего топливного рынка. Для производителей бензина запрет действует для всех участников рынка, а для дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей — только для непроизводителей.

По словам Новака, введенные меры направлены на дополнительное обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами, которые ранее экспортировались. Он также уточнил, что запрет на экспорт бензина не будет распространяться на поставки топлива по межправительственным соглашениям.

Рената Валеева