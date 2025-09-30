Правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года

Эти меры направлены на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке

Фото: Динар Фатыхов

Правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до конца 2025 года. Соответствующие постановления опубликованы в телеграм-канале правительства.

Ограничения касаются всех участников рынка для бензина, а для дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей — только непроизводителей.

— Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей, — говорится в сообщении.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

— Еще одним постановлением введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, — добавили в правительстве.

В Кабмине подчеркнули, что эти меры направлены на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Вчера в Крыму власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о фиксации цен на топливо на ближайшие 30 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не создавать ажиотаж и не закупать бензин «про запас», заверив, что поставки топлива в город осуществляются регулярно.

Рената Валеева