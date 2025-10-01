Гидрометцентр: в Татарстане ожидается теплая зима-2025/2026
Средняя температура воздуха в феврале и марте 2026 года превысит климатическую норму более чем на 1 градус
Гидрометцентр представил вероятностный прогноз температурного режима в Татарстане на отопительный период 2025/2026 годов. Согласно прогнозу, предстоящая зима ожидается теплее нормы.
Прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха (отклонения прогнозируемой средней температуры от нормы):
- Октябрь: 0... +1°C
- Ноябрь: 0... +1°C
- Декабрь: -1... 0°C
- Январь: 0... +1°C
- Февраль: ˃1°C
- Март: ˃1°C
Средняя месячная температура (норма) на территории республики:
- Октябрь: +4,9°C
- Ноябрь: -2,7°C
- Декабрь: -8,9°C
- Январь: -10,9°C
- Февраль: -10,7°C
- Март: -4,2°C
Согласно представленным данным, средняя температура воздуха в феврале и марте 2026 года превысит климатическую норму более чем на 1 градус.
Напомним, по предварительным данным, 3 и 4 октября погода в Татарстане будет формироваться под влиянием малооблачного антициклона. Дневные температуры воздуха составят от +9 до +14.
