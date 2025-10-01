Новости общества

Гидрометцентр: в Татарстане ожидается теплая зима-2025/2026

15:39, 01.10.2025

Средняя температура воздуха в феврале и марте 2026 года превысит климатическую норму более чем на 1 градус

Фото: Реальное время

Гидрометцентр представил вероятностный прогноз температурного режима в Татарстане на отопительный период 2025/2026 годов. Согласно прогнозу, предстоящая зима ожидается теплее нормы.

Прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха (отклонения прогнозируемой средней температуры от нормы):

  • Октябрь: 0... +1°C
  • Ноябрь: 0... +1°C
  • Декабрь: -1... 0°C
  • Январь: 0... +1°C
  • Февраль: ˃1°C
  • Март: ˃1°C
Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Средняя месячная температура (норма) на территории республики:

  • Октябрь: +4,9°C
  • Ноябрь: -2,7°C
  • Декабрь: -8,9°C
  • Январь: -10,9°C
  • Февраль: -10,7°C
  • Март: -4,2°C

Согласно представленным данным, средняя температура воздуха в феврале и марте 2026 года превысит климатическую норму более чем на 1 градус.

Напомним, по предварительным данным, 3 и 4 октября погода в Татарстане будет формироваться под влиянием малооблачного антициклона. Дневные температуры воздуха составят от +9 до +14.

Рената Валеева

Общество Татарстан

