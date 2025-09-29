В Татарстане ожидаются заморозки и переменная облачность в ближайшую неделю

Завтра сохранится сухая погода со значительными суточными колебаниями температуры

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана сообщил о преобладании антициклона и сохранении холодной, преимущественно сухой погоды в регионе в ближайшие дни. Сегодня, 29 сентября, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +8.

Прогноз на ближайшие дни:

30 сентября: сохранится сухая погода со значительными суточными колебаниями температуры. Ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, местами до -8, днем потеплеет от +8 до +13.

1 октября: под влиянием антициклона осадков не прогнозируется. Ночью до 0 градусов, местами до -4, днем от +10 до +15.

2 октября: аналогичная погода. Ночью от 0 до +4, местами до -2, днем — +13.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По предварительным данным, 3 и 4 октября погода в Татарстане также будет формироваться под влиянием малооблачного антициклона. Дневные температуры воздуха составят от +9 до +14.



Рената Валеева