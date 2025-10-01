В Татарстане за сутки произошло семь пожаров в жилом секторе

Спасатели подразделения девять раз выезжали по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 30 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали семь пожаров, все в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Помимо этого, пожарные подразделения девять раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз оказывали содействие другим службам. Также спасатели шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах республики за отчетный период происшествий не зафиксировано.

За прошедшие сутки в России потушили 14 лесных пожаров в 10 регионах страны.



Рената Валеева