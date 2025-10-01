В России за сутки потушили 14 лесных пожаров

Тем временем число регионов с особым противопожарным режимом продолжает сокращаться

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России потушили 14 лесных пожаров в 10 регионах страны. Об этом сообщается в телеграм-канале Авиалесоохраны.

На данный момент идут работы по тушению еще пяти возгораний в четырех регионах России. В работах было задействовано 255 человек и 71 единица техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 1 воздушное судно.



На данный момент особый противопожарный режим действует в 35 регионах, а пожароопасный сезон введен в 76. Число регионов в этом списке с каждым днем сокращается.



В Татарстане за прошедшие сутки потушили 10 пожаров.

Наталья Жирнова