Дмитрий Губерниев: Камила Валиева настроена триумфально вернуться в спорт

Ее дисквалификация истекает 25 декабря 2025 года

Фото: Руслан Ишмухаметов

Российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева полна решимости возобновить свою спортивную карьеру после завершения дисквалификации. Об этом рассказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью ТАСС.

— Какое у Камилы настроение? У нее настроение вернуться, она в октябре приступает к тренировкам, в декабре уже может соревноваться, вернуться и всех победить, — заявил Губерниев.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву 29 января 2024 года за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем отстранении, отсчет которого ведется с 25 декабря 2021 года. Причиной дисквалификации стало обнаружение в пробе спортсменки запрещенного препарата триметазидина. Дисквалификация Валиевой истекает 25 декабря 2025 года.

предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

По словам Губерниева, Валиева сможет приступить к тренировкам уже с 25 октября 2025 года. Несмотря на то, что она не сможет принять участие в ближайшей Олимпиаде, телеведущий уверен в успешном возвращении спортсменки.

— На Олимпиаду она не попадает, но дальше у фигуристов есть возможность выступать, она еще молодая, у нее будет еще другая Олимпиада, я в этом не сомневаюсь, она вернется и всех победит. Настрой максимально боевой, она похорошела, повзрослела — высокая, красивая, статная, в мастерстве в фигурном катании еще прибавит. Я в нее очень верю, она большая молодец, — добавил Губерниев.

Рената Валеева