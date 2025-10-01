Индия откроет консульства в Казани и Екатеринбурге

Эти города являются ключевыми транспортными и культурными узлами страны

В текущем году в Казани и Екатеринбурге могут начать работу генконсульства Индии. Инициатива открытия исходила от индийской стороны, а в начале сентября соответствующее решение было утверждено правительством РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МИД страны.

По данным МИД России, новые консульства будут способствовать развитию межрегиональных связей.

— Открытие новых консульских учреждений Индии будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних межрегиональных связей и послужит дополнительным импульсом торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, увеличению взаимных туристических потоков, а также повышению доступности консульских услуг для граждан двух стран, — сообщили в пресс-службе МИД России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сообщается, что Казань и Екатеринбург выбраны не случайно — эти города являются ключевыми транспортными и культурными хабами. В перспективе открытие консульств может привести к развитию научно-технического сотрудничества, запуску совместных производств, включая фармацевтические проекты, а также расширению академических обменов.

Ранее стало известно, что в Казани пройдет бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Форум проводится в рамках реализации цели, поставленной лидерами России и Индии в начале сентября 2025 года в Китае, — довести товарооборот между странами до $100 млрд к 2030 году. Ранее сообщалось, что товарооборот России и Индии в 2024 году превысил $70 млрд.

Наталья Жирнова