Смертельное ДТП в Казани: водитель Kia врезался в стоящую машину

Смерть мужчины, по предварительной информации, не связана с самим ДТП

1 октября 2025 года утром на улице Осиновской произошло серьезное ДТП. Около 6:10 водитель автомобиля Kia Rio врезался в припаркованную у светофора Lada Kalina. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

После столкновения с Калиной водитель Kia Rio не смог удержать автомобиль под контролем и врезался в фонарный столб. В результате удара Lada Kalina была отброшена на металлическое ограждение.

Водитель Kia Rio скончался на месте происшествия. Однако, как отмечают представители правоохранительных органов, смерть водителя, по предварительной информации, не связана с самим дорожно-транспортным происшествием. Точную причину смерти установит судебная медицинская экспертиза.

Наталья Жирнова