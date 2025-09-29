В Казани утвердили обвинение по делу о ДТП, в котором погибла пассажирка Opel

ДТП произошло 19 мая 2025 года на трассе Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань

Прокуратура Казани утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, 19 мая 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем Opel Astra на 762-м км трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань, отвлекся от управления, потерял контроль над автомобилем и допустил столкновение с грузовиком Sitrak.

В результате ДТП пассажирка Opel Astra получила травмы, несовместимые с жизнью. Водителю причинен легкий вред здоровью.

Рената Валеева