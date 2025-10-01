Подросток из Альметьевска отдал мошенникам 2 млн рублей, спасая родителей от ареста

Под влиянием злоумышленников подросток совершил 16 банковских транзакций

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске 14-летний школьник стал жертвой мошеннической схемы. Преступники убедили подростка, что его родителям грозит уголовное преследование, и выманили все семейные сбережения. Об этом сообщает МВД по РТ.

Афера началась со звонка якобы заместителя директора школы, которая под предлогом работы с электронным журналом выманила у школьника SMS-код. После этого в дело вступили «сотрудники спецслужб», сообщившие о взломе родительских счетов и возможном уголовном деле.

Под влиянием злоумышленников подросток совершил 16 банковских транзакций. Он обналичил все родительские сбережения, обменял найденные дома валюту в банке, сфотографировал пароли из мобильных приложений родителей и переслал их мошенникам. Ночью школьник вызвал такси и через банкомат перевел все деньги на указанные аферистами счета. В итоге сумма в 2,4 млн рублей оказалась у злоумышленников.

Когда утром родители обнаружили пропажу сына и денег, они обратились в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Наталья Жирнова