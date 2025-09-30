В Ростове 12-летний подросток стал жертвой мошенников из Татарстана

У него похитили почти миллион рублей

Ростовские полицейские задержали двух молодых человек, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, которые обманным путем похитили почти миллион рублей у 12-летнего подростка. Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчин нашли на территории Татарстана.

По ее словам, операцию провели сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Ростовской области при содействии Центра безопасности мессенджера.

— По предварительным данным, с 12-летним подростком связались неизвестные. В ходе телефонных бесед они представились сотрудниками силовых ведомств и обвинили его в помощи иностранному государству. Испуганному школьнику сказали установить на смартфон мессенджер и зарегистрировать там учетную запись. В дальнейшем аферисты продолжили вводить юношу в заблуждение. Поддавшись давлению, он взял имеющиеся дома 580 тысяч рублей и перевел их на указанный счет, — рассказала Волк.

Злоумышленники не остановились на достигнутом: они заставили ребенка оформить кредитную карту на имя его родителей, с которой затем было выведено еще 290 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 870 тыс. рублей.

