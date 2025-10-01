Минпромторг опубликовал список «разрешенных» автомобилей для такси

В перечень включены более 20 моделей автомобилей шести отечественных производителей

Фото: Дарья Пинегина

Министерство промышленности и торговли России обнародовало в своем канале в MAX первичный перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям нового закона о локализации такси. В список вошли транспортные средства шести отечественных производителей.

Согласно опубликованной информации, в перечень включены более 20 моделей автомобилей. Среди производителей, чьи транспортные средства попали в список, значатся компании Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

— В списке — седаны, кроссоверы, внедорожники, 7-местные модели. Есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили, — сообщает министерство.

Сообщается, что «перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей», а список опубликовали для ознакомления участников рынка с новыми требованиями к авто в законе, который вступит в силу 1 марта 2026 года.

Полный список:

LADA (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel);

УАЗ (Патриот, Хантер);

Sollers (SP7);

Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE);

Voyah (Free, Dream, Passion);

Москвич (3, 3е, 6, 8).

Наталья Жирнова