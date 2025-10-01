Застройщик ЖК «Атлас» попал под проверку УФАС за ложную рекламу
ООО «Спектр Восток» обещал потенциальным покупателям установку контейнеров для сбора макулатуры, организацию круглосуточной охраны и вынесенные счетчики
Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении застройщика ЖК «Атлас» в поселке Новое Шигалеево. Причиной стало несоответствие рекламных обещаний реальному положению дел. Об этом сообщили в телеграм-канале службы.
В ходе рекламной кампании застройщик ООО «Спектр Восток» анонсировал свой проект как «комфорт будущего», привлекая внимание потенциальных покупателей установкой контейнеров для сбора макулатуры, организацией круглосуточной охраны и вынесенных счетчиков.
— Но все эти «фишки» прочно поселились только в рекламном буклете застройщика «Спектр Восток», — сообщает управление антимонопольной службы.
Сообщается, что на запрос УФАС о разъяснении ситуации застройщик не отреагировал. Теперь компании предстоит дать объяснения в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе.
Ранее УФАС добилось перерасчета за ТКО на 11 млн рублей в Татарстане.
