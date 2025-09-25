Новости общества

УФАС добилось перерасчета за ТКО на 11 млн рублей в Татарстане

15:35, 25.09.2025

Руководитель УФАС по республике Айрат Шафигуллин представил отчет о работе ведомства

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель УФАС по Татарстану Айрат Шафигуллин представил отчет о работе ведомства за период 2024— 2025 гг. на заседании Госсовета республики.

За период 2024— 2025 гг. ведомством вынесено 1,6 тыс. решений о нарушении антимонопольного законодательства, выдано 124 предупреждения и 622 предписания. Выводы антимонопольного органа в судах первой инстанции по итогам 2024 года были подтверждены в 84,5% случаев.

Региональный оператор Западной зоны привлекался к административной ответственности на общую сумму свыше 27 млн рублей. 19 попыток оператора оспорить вынесенные решения остались без удовлетворения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После вмешательства Татарстанского УФАС в 65 населенных пунктах республики был сделан перерасчет платы за ТКО на более чем 11 млн рублей.

В сфере закупок 22% от жалоб, поступивших в 2025 году, приходится на медицину.

Ранее татарстанское УФАС выявило нарушение в торгах, организованных казанской филармонией.

Рената Валеева

