УФАС добилось перерасчета за ТКО на 11 млн рублей в Татарстане
Руководитель УФАС по республике Айрат Шафигуллин представил отчет о работе ведомства
Руководитель УФАС по Татарстану Айрат Шафигуллин представил отчет о работе ведомства за период 2024— 2025 гг. на заседании Госсовета республики.
За период 2024— 2025 гг. ведомством вынесено 1,6 тыс. решений о нарушении антимонопольного законодательства, выдано 124 предупреждения и 622 предписания. Выводы антимонопольного органа в судах первой инстанции по итогам 2024 года были подтверждены в 84,5% случаев.
Региональный оператор Западной зоны привлекался к административной ответственности на общую сумму свыше 27 млн рублей. 19 попыток оператора оспорить вынесенные решения остались без удовлетворения.
После вмешательства Татарстанского УФАС в 65 населенных пунктах республики был сделан перерасчет платы за ТКО на более чем 11 млн рублей.
В сфере закупок 22% от жалоб, поступивших в 2025 году, приходится на медицину.
Ранее татарстанское УФАС выявило нарушение в торгах, организованных казанской филармонией.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».