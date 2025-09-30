Новости общества

05:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за прошедшие сутки потушили 10 пожаров

10:59, 30.09.2025

Помимо тушения возгораний, сотрудники службы выполняли и другие задачи

В Татарстане за прошедшие сутки потушили 10 пожаров
Фото: взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

За прошедшие сутки пожарные Татарстана реагировали на 10 возгораний, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы выполняли другие задачи. Шесть раз они выезжали по ложным тревогам, трижды оказывали содействие другим экстренным службам. Также пожарные шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах региона за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.

Ранее подразделения противопожарной службы потушили 14 пожаров, одним из которых стал смертельный случай. После возгорания в доме было обнаружено два тела.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также