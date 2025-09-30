В Татарстане за прошедшие сутки потушили 10 пожаров

Помимо тушения возгораний, сотрудники службы выполняли и другие задачи

За прошедшие сутки пожарные Татарстана реагировали на 10 возгораний, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы выполняли другие задачи. Шесть раз они выезжали по ложным тревогам, трижды оказывали содействие другим экстренным службам. Также пожарные шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах региона за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.

Ранее подразделения противопожарной службы потушили 14 пожаров, одним из которых стал смертельный случай. После возгорания в доме было обнаружено два тела.

Наталья Жирнова