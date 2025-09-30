Стали известны сроки восстановления новичков «Рубина» Швеца и Мальдонадо

Главный тренер Рахимов рассказал о ситуации с травмированными игроками

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о сроках восстановления травмированных игроков команды. Повреждения получили защитники Дениль Мальдонадо, Алексей Грицаенко и Антон Швец.

— Швец, у него две-три недели на восстановление. Грицаенко то же самое. Мальдонадо по срокам дольше, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник «Рубин» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 0:1 в матче 5-го тура группового раунда Кубка России. Швец, Грицаенко и Мальдонадо пропустили игру из-за травм.

Следующий матч «Рубин» проведет 4 октября в Казани с «Крыльями Советов» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Зульфат Шафигуллин