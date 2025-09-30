Альпинист допустил наличие предсмертной записки у пропавшей Наговициной

Она могла предвидеть трагический исход и зафиксировать свои последние мысли и чувства

Фото: Реальное время

Альпинист Руслан Колунин, друг россиянки Натальи Наговициной, пропавшей без вести на пике Победы в Киргизии в августе, выразил предположение о возможном наличии предсмертной записки или видеообращения. Об этом он сообщил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Колунин полагает, что Наговицина, столкнувшись с угрозой для жизни, могла предвидеть трагический исход и зафиксировать свои последние мысли и чувства.

— Возможно, она видела приближение смерти и могла оставить записку или снять видео, — заявил Колунин.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Однако, по его словам, подтвердить или опровергнуть это предположение удастся лишь через год, когда альпинисты смогут добраться до палатки на высоте 7 тыс. метров, где, как считается, находится тело Наговициной.

Напомним, 12 августа Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы. Несмотря на усилия спасателей, предпринятые попытки добраться до нее оказались безуспешными. 27 августа и 2 сентября дроны, обследовавшие палатку, не обнаружили признаков жизни. После консилиума альпинистов спасательная операция была прекращена. Наталья Наговицина числится пропавшей без вести.



Рената Валеева