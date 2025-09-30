Татарстанским школьникам изменили условия выплат по нацпроекту «Физико-математический прорыв»

Сумма выплаты на одного школьника осталась неизменной

Фото: Артем Дергунов

Кабмин Татарстана внес изменения в порядок предоставления денежных вознаграждений учащимся 5—11 классов, участвующим в проекте «Физико-математический прорыв» на 2025 год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Проект, направленный на поддержку и стимулирование талантливых школьников в области физики и математики, предусматривает выплату денежных вознаграждений отличившимся ученикам.

Несмотря на то, что сумма выплаты на одного школьника осталась неизменной и составляет 57,5 тысячи рублей, изменения коснулись количества получателей в каждой возрастной группе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласно новым правилам, увеличено количество мест для младших школьников:

для учащихся 5—6 классов число получателей вознаграждения увеличилось с 50 до 78;

для учащихся 7—8 классов — с 50 до 80.

При этом сокращено количество мест для старшеклассников:

для учащихся 9—11 классов число получателей уменьшилось со 100 до 42.

В мае Рустам Минниханов предложил создать аналог проекта «Физико-математический прорыв» для популяризации химии.

Рената Валеева