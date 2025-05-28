Минниханов предложил создать аналог проекта «Физико-математический прорыв» для популяризации химии

Очередное заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» состоялось сегодня при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ранее его вновь избрали председателем. На заседании был рассмотрен ряд инновационных проектов в нефтегазохимической отрасли.

Особое внимание было уделено популяризации химической науки среди молодежи. Главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова выступила с докладом, как повысить интерес детей и подростков к химии, а также о продвижении науки среди старшеклассников и их родителей. Минниханов пригласил Стрельникову принять участие в ежегодной августовской конференции педагогического сообщества республики и предложил рассмотреть возможность создания аналога проекта «Физико-математический прорыв» для популяризации изучения химии.

В рамках заседания были заслушаны доклады:

Игорь Гвинтовкин, генеральный директор ООО «Прометей», представил доклад о роботизации производств и складов «под ключ».

Сергей Харинцев, профессор Института физики КФУ, рассказал о развитии солнечной энергетики и воде как новой платформе для развития технологий в этой сфере.

Андрей Горяйнов, коммерческий директор VK Tech, представил информацию о возможностях российского корпоративного программного обеспечения для предприятий на базе VK Tech.

Кроме того, заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко представил информацию о подготовке Татарстанского нефтегазохимического форума — 2025, который пройдет с 26 по 28 августа. Один из дней форума будет посвящен работе со студенчеством и молодежью.



Рената Валеева