В базу «Миротворца»* внесли личные данные пятерых детей и десяти подростков из России

Детям от 9 до 12 лет

В украинскую базу «Миротворец»* внесены личные данные пятерых детей и десяти подростков из России. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно информации на сайте, детям в возрасте от 9 до 12 лет (Полина, Вероника, Назар, Егор и еще одна Вероника) вменяется «сознательное нарушение границы Украины». В базу также включены имена и личные данные десяти российских подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Это не первый случай, когда дети и подростки становятся «жертвами» сайта, который неоднократно публиковал их личные данные.

«Миротворец»* известен своими скандальными публикациями, в которых обнародуются личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых ресурс называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец»* опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, что привело к угрозам в их адрес.

Ранее в базу внесли трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, представляющего Татарстан, Александра Большунова.

Рената Валеева