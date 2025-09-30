Фетисов — о включении Большунова в «Миротворец»*: «Все россияне должны быть в этом списке»

Спортсмену вменили «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»

Фото: Динар Фатыхов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал абсурдом включение трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, представляющего Татарстан, Александра Большунова в украинскую базу «Миротворец»*. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Большунова внесли в базу «Миротворца»*, вменяя ему «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «публичную поддержку в проведении специальной военной операции».

— Абсурд продолжается. Нашего президента поддерживает более 80% жителей нашей страны, и получается, все россияне должны быть в этом списке. Лишний раз об этом говорить тоже не стоит, — заявил Фетисов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Александру Большунову 28 лет. Он является трехкратным олимпийским чемпионом (Пекин-2022), четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник также становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

«Миротворец»* был создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым, Донбасс или по иной причине вызвавших негативную оценку авторов ресурса.

Рената Валеева