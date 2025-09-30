«Справедливая Россия» предложила ввести штрафы за оскорбление учителей

Для физлиц он составит от 5 до 20 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

В преддверии Дня учителя председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости усиления защиты педагогов. Он предложил ввести крупные штрафы за их оскорбление. По мнению политика, действующее законодательство не обеспечивает должной защиты учителей, которые зачастую оказываются беззащитными в конфликтных ситуациях. Об этом пишет ТАСС.

Миронов предлагает установить штрафы для физлиц за оскорбление учителей в размере от 5 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей. За оскорбление педагогов в социальных сетях и СМИ предлагается ввести штрафы до 700 тыс. рублей.

— Сегодня учителя беззащитны. Безнаказанность ведет к хамству, к унижению наших учителей, никто их не защищает. Мы считаем, что защита должна быть в том числе денежная, — подчеркнул Сергей Миронов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в Верховный суд и правительство. Инициатива предусматривает приравнивание учителей к госслужащим в вопросах защиты от оскорблений.

— По действующему законодательству оштрафовать в нашей стране могут за оскорбление чиновников, а педагоги беззащитны перед откровенным хамством школьников и их родителей. Мы предлагаем приравнять в этом смысле учителей к госслужащим, — пояснил Миронов. По его словам, партия получает многочисленные жалобы от учителей, которые вынуждены разбираться с «неугомонными родителями», отвечать на «неудобные вопросы» руководства школы и даже прокуратуры.

Ранее Минпросвещения объявило о создании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

Рената Валеева