Главный тренер сборной Татарстана по плаванию рассказал о дальнейших планах

Впереди чемпионат России

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Алексей Кузнецов сообщил, что Андрей Минаков на данный момент готовится к чемпионату России по плаванию, который пройдет в Казани с 6 по 12 ноября. До 13 октября Андрей тренируется в Казани, а с 13 октября по 6 ноября будет находиться в составе сборной Российской Федерации в Калининграде.

«Пока приболел, но уже в ближайшие дни буду в строю и продолжу усиленно тренироваться для достижения поставленных целей,» — поделился Андрей.

Напомним, что Андрей Минаков завоевал золото в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира в Сингапуре.

