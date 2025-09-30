Главный тренер сборной Татарстана по плаванию рассказал о дальнейших планах
Впереди чемпионат России
Алексей Кузнецов сообщил, что Андрей Минаков на данный момент готовится к чемпионату России по плаванию, который пройдет в Казани с 6 по 12 ноября. До 13 октября Андрей тренируется в Казани, а с 13 октября по 6 ноября будет находиться в составе сборной Российской Федерации в Калининграде.
«Пока приболел, но уже в ближайшие дни буду в строю и продолжу усиленно тренироваться для достижения поставленных целей,» — поделился Андрей.
Напомним, что Андрей Минаков завоевал золото в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира в Сингапуре.
