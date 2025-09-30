ЦБ: обналичивание средств по картам компаний и ИП сократилось более чем вдвое

Обналичивание через счета физических лиц также сократилось на 11%

Объем обналичивания средств по платежным картам, принадлежащим компаниям и ИП, в России упал более чем вдвое, составив 1,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Обналичивание через счета физических лиц также сократилось на 11%, до 14,2 млрд рублей.

По данным регулятора, подозрительные операции с признаками вывода средств за рубеж в первом полугодии 2025 года остались на уровне аналогичного периода 2024 года, составив 8,5 млрд рублей — минимальный показатель за все время мониторинга.

