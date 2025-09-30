МВД: мошенники под видом установщиков шлагбаумов выманивают коды для кражи денег

Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать кому-либо коды из СМС-сообщений, полученных от банков или других сервисов

Фото: Мария Зверева

Мошенники разработали новую схему обмана, представляясь сотрудниками организаций, устанавливающих шлагбаумы, и выманивая у граждан коды авторизации для кражи денежных средств. Об этом предупредили в МВД.

— Поступает информация: мошенники изменили предлог для звонков. Теперь в ряде схем первый контакт осуществляется под видом организаций, устанавливающих шлагбаумы. Как и схема с «установкой домофона», новая уловка нацелена на одно — убедить человека передать код авторизации для кражи денег, — сообщили в киберполиции.

В МВД подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать кому-либо коды из СМС-сообщений, полученных от банков или других сервисов.

Злоумышленники начали совершать звонки с телефонных номеров Индии, имеющих международный код +91.

Рената Валеева