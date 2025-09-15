В ЕС обсудили полный запрет на въезд российских туристов

Некоторые страны Евросоюза выступают за введение полного запрета на въезд граждан России в туристических целях, сообщает портал Euractiv со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, принятие такого решения потребует поддержки большинства стран сообщества. Однако конкретные государства, выступающие за ужесточение визовой политики в отношении россиян, не называются.

Ранее ряд стран ЕС, включая Польшу, страны Балтии, Чехию и Финляндию, уже ввели ограничения на выдачу виз гражданам России.

Издание Politico сообщало, что в декабре Евросоюз представит рекомендации по ужесточению выдачи виз россиянам и гражданам «враждебных стран». Германия также настаивала на сокращении выдачи виз россиянам и требовала от Еврокомиссии полностью реализовать рекомендации 2022 года, предусматривающие существенное сокращение виз для туристических поездок россиян.

По данным Евросоюза, в 2024 году россиянам было выдано около 542 тысяч краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это примерно на 20% больше, чем в 2023 году, но значительно меньше показателей 2019 года.

Рената Валеева