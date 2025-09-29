В Крыму на месяц зафиксировали цены на топливо

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к горожанам с просьбой не закупать бензин «про запас»

Фото: Максим Платонов

В Крыму власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о фиксации цен на топливо на ближайшие 30 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Согласно договоренностям, стоимость:

бензина АИ-92 не превысит 70 рублей за литр;

бензина АИ-95 не превысит 76 рублей за литр;

бензина АИ-95 Премиум не превысит 80 рублей за литр;

дизельного топлива не превысит 75 рублей за литр.

Соглашение было достигнуто в ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров региона, на котором обсуждались проблемные вопросы и возможные пути их решения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эта мера принята на фоне призывов к жителям не создавать ажиотажный спрос на топливо. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к горожанам с просьбой не закупать бензин «про запас», уточнив, что поставки топлива в город осуществляются регулярно. Продажа бензина в канистры будет ограничена, за исключением спецтехники и организаций.

Развожаев также обратил внимание на ситуацию с чатами «ловцов бензовозов», подчеркнув, что подобные действия только способствуют ажиотажу, поскольку бензин, прибывший на АЗС, может направляться в резерв для стратегических служб или требовать времени на «отстойку» после разгрузки.

Рената Валеева