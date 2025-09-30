Трамп дал ХАМАС несколько дней на ответ по плану урегулирования в Газе

Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме перед отбытием на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от палестинского движения ХАМАС ответа на американский план урегулирования в секторе Газа в течение трех-четырех дней. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы используем три-четыре дня, — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед отбытием на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико, отвечая на вопрос о сроках ожидания реакции ХАМАС на предложения по Газе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в урегулировании конфликта в Газе. «От американцев здесь никаких сигналов не было», — рассказал он.

Трамп во время выступления перед ООН призвал к немедленному прекращению войны и освобождению заложников, возложив ответственность за отказ от мирных предложений на ХАМАС.

Рената Валеева