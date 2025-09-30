ФАС проверит АЗС по всей стране из-за роста цен на топливо

Ранее там уже выдавали предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба России начала проверку автозаправочных станций (АЗС) по всей стране в связи с подорожанием нефтепродуктов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.



В ведомстве отметили, что после анализа полученной информации будет принято решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС уже выдавала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, а также компании «Газпромнефть — Региональные продажи» за необоснованно высокие цены на топливо в регионах с доминирующим положением.

Рост биржевых и розничных цен на бензин наблюдается в России в течение лета и осени. Главы ряда регионов сообщали о нехватке топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак признал наличие «небольшого дефицита», который, по его словам, покрывается за счет накопленных резервов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вчера в Крыму власти договорились с нефтетрейдерами о фиксации цен на топливо на ближайшие 30 дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что правительство принимает «энергичные меры» для стабилизации цен на энергоносители и бензин.

Рената Валеева